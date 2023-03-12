Jorge Jesus'un rövanş kozu Miha Zajc

Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Henüz Fenerbahçe ile oyuncu arasında bir anlaşma sağlanamadı.
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda 2-0'ın rövanşında İspanyol ekibi Sevilla ile sahasında oynayacağı maçta kilit isim Miha Zajc olacak. İlk maçta süre almayan Sloven oyuncunun, perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un tüm oyun akışını da Miha Zajc üzerinden yönlendireceği öğrenilirken, 28 yaşındaki oyuncunun orta saha ve forvet hattı arasında pas bağlantılarında da kilit isim olacağı ifade edildi. Hem pas oyununu organize edecek, hem de hücumda pres yapacak olan Zajc'ın performansı sarı-lacivertli takımın hücum karakterini belirleyecek. Sloven orta saha oyuncusu, oyun içerisinde hücumda yardımcı forvet ve ofansif oyun kurucu olarak görev yapacak.
Sarı-lacivertli takımın Portekizli çalıştırıcısı Jorge Jesus, antrenmanlarda Miha Zajc ile yakından ilgilenirken, taktik çalışmalarda da sık sık 28 yaşındaki oyuncuya uyarılarda bulunuyor. Portekizli teknik adam, Zajc'dan hücumda pas hatası yapmamasını, tek pasla forvet oyuncularını pozisyona sokmasını ve ceza sahası çevresinde kaleye şut çekmesini istiyor.
Sevilla maçında sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln'ün sakatlığının da ciddi olmadığı öğrenildi. Tedavisine başlanan Brezilyalı orta saha oyuncusunun, rövanş maçına yetişmesi için sağlık heyeti tarafından yoğun tedavi uygulanıyor. Teknik direktör Jorge Jesus Lincoln'ün oynamama ihtimaline karşın yeni transfer Jayden Oosterwolde'yi rövanş maçına hazırlayacak. Tecrübeli teknik adam, hafta boyunca yapılacak taktik antrenmanlarda Oosterwolde'yi as kadroda deneyecek.