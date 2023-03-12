Jorge Jesus'un rövanş kozu Miha Zajc

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus'un tüm oyun akışını da Miha Zajc üzerinden yönlendireceği öğrenilirken, 28 yaşındaki oyuncunun orta saha ve forvet hattı arasında pas bağlantılarında da kilit isim olacağı ifade edildi. Hem pas oyununu organize edecek, hem de hücumda pres yapacak olan Zajc'ın performansı sarı-lacivertli takımın hücum karakterini belirleyecek. Sloven orta saha oyuncusu, oyun içerisinde hücumda yardımcı forvet ve ofansif oyun kurucu olarak görev yapacak.