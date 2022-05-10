Fenerbahçe, bir yandan sezonu 2. sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer almak için ön eleme oynama hakkı elde etmek isterken bir yandan da yeni teknik direktör için çalışmalarını hızlandırdı. Listede ilk sırada yer alan Jorge Jesus konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Portekiz basınında yer alan haberlerde sarı-lacivertli yönetimin, Portekizli çalıştırıcıyla anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin, Jorge Jesus ile son kez bir araya geleceği resmi sözleşmenin imzalanacağı kaydedildi.

Jorge Jesus'un sözleşme detayları belli oldu

İlk görüşmelerde yardımcılarıyla birlikte 9.5 milyon euro maaş isteyen Jorge Jesus'un bu inadının kırıldığı öğrenildi. Portekiz basınındaki haberlerde Fenerbahçe'nin, 67 yaşındaki hocayla 2 yıllık anlaşma sağladığı ve senelik 6.5 milyon euro maaş ödeyeceği ifade edildi.

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