Fenerbahçe tempoyla bitirecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçında yüksek tempolu oynamayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, 2. ve 3. bölgede baskı ve presle başlayacak, hücum bölgesindeki dripling becerisi yüksek oyuncularla savunma arkasına yapılacak koşullarla sonuca gitmeye çalışacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında da oyun anlayışından taviz vermeyecek. Teknik direktör Jorge Jesus'un oyun planında orta saha ve hücum bölgesinde rakibe yapılacak baskı büyük önem taşıyor. Trabzonspor maçında da orta saha ve hücumda rakibe baskı yapılacak. Hücum bölgesindeki oyuncuların yanı sıra orta saha oyuncuları da baskıya katılacak. Baskı sonucu kazanılacak toplarla hızlı şekilde atağa çıkılacak. Sürekli baskı kurularak, yoğun presle rakip savunmayı hataya zorlayacak.

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Bakasetas ve Trezeguet'ye dikkat

Teknik direktör Jorge Jesus, Trabzonspor'un hızlı ataklarına karşı orta saha ve savunma oyuncularını uyardı. Portekizli çalıştırıcı, özellikle orta alan ve hücumda kaptırılan toplarda dikkatli olunmasını istedi.

Sarı-lacivertli takımda Crespo ve Arao, Bakasetas'a pres yaparak rahat top kullanmasına izin vermeyecek ve ceza sahası yayı çevresinde şut imkanı bırakmayacak. Trezeguet'yi ise oynadığı kanada göre Ferdi Kadıoğlu ya da Osayi-Samuel markaja alacak.

Jesus, futbolcularından rakibin savunmanın arkasına yapacağı koşulara izin verilmemesini de istedi.

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