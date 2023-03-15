Jorge Sampaoli: "Atmosfer ve destek onların lehine"

Jorge Sampaoli, kariyerinde Marsilya, Santos, Arjantin milli takımında da görevler aldı.
Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, yarın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında karşılaşacağı Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0 galip gelen Sevilla'nın hocası, “Rakibin baskısıyla baş etmemiz gerekiyor. Onlar güç kaybedince biz atağa geçiyoruz. Ben de oyuna yaptığım müdahalelerle takımı canlı tutmaya çabalıyorum. Baskılı oynayacaklar ve bunu kırmak istiyoruz. İlk maç iyi bir sonuç elde ettik ve bunu korumaya çalışacağız. Avantajı korurken de baskılı oynamaya çalışacağız. Baskıya dayanmak güç, aynı zamanda bizim de baskılı oynamamız gerekiyor. Atmosfer ve destek onların lehine gözükse de biz buna cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu.
Sevilla’nın Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Alex Telles ise, Galatasaray’da futbol oynadığı için yarın oluşacak atmosferin kendisini etkilemeyeceğini belirterek, “Güçlü bir atmosferde oynayacağız. Çok deneyimli oyuncuları var. Biz de maça sarılacağız. Bu zor atmosfer karşısında ilk maçta aldığımız sonucu korumaya çalışacağız. Galatasaray’da 2 sene top oynadım. Atmosferin beni etkileyeceğini çok düşünmüyorum. Türkiye’ye geleceğim için de mutluyum” dedi.