Jorge Sampaoli: "Atmosfer ve destek onların lehine"

İspanya'da oynanan ilk maçta 2-0 galip gelen Sevilla'nın hocası, “Rakibin baskısıyla baş etmemiz gerekiyor. Onlar güç kaybedince biz atağa geçiyoruz. Ben de oyuna yaptığım müdahalelerle takımı canlı tutmaya çabalıyorum. Baskılı oynayacaklar ve bunu kırmak istiyoruz. İlk maç iyi bir sonuç elde ettik ve bunu korumaya çalışacağız. Avantajı korurken de baskılı oynamaya çalışacağız. Baskıya dayanmak güç, aynı zamanda bizim de baskılı oynamamız gerekiyor. Atmosfer ve destek onların lehine gözükse de biz buna cevap vermeye çalışacağız" diye konuştu.