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Jose Morais'ten beraberlik yorumu! "3 puan alabilirdik"

Jose Morais'ten beraberlik yorumu! "3 puan alabilirdik"

18:5011/05/2025, Pazar
IHA
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Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Karşılaşmanın son anında en net pozisyonu yakaladık, 3 puanı alabilirdik ama olmadı. O pozisyon bizim için çok önemliydi. Kalan 3 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak iyi bir sonuç almaya çalışacağız" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor’a konuk olan ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Bodrum FK’da Teknik Direktör Jose Morais, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Morais, "Oyuncularımı gösterdikleri efordan dolayı tebrik ediyorum. Çok önemli matı iyi mücadele etti. Karşılaşmanın son anında en net pozisyonu yakaladık, 3 puanı alabilirdik ama olmadı. O pozisyon bizim için çok önemliydi. Aslında geldiğim süreden beri oyuncularım çok iyi mücadele ediyor. Samsun maçını da kazanacak efor sergilemiştik ama bir nedenden dolayı o maçı kazanmamıza izin verilmedi. Şu ana kadar o maçla ilgili nasıl kararlar verildi, nasıl kazanamadığımızı anlamadım. Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Önümüzde 3 karşılaşma daha var. Bu 3 maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Kalan 3 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak, iyi bir sonuç almaya çalışacağız. Bizi destekleyen taraftara teşekkür ediyorum. Anneler Günü’nü de kutluyorum" dedi.



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