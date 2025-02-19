Jose Morais'ten Hatayspor maçı yorumu: Kolay olmayacak

"Topa sahip olmadığımızda takım halinde senkronize olarak savunma yapmamız gerekiyor. Geliştirmemiz gereken noktalar var. Rakiplerimizin puan durumundaki yerleri ile ilgilenmiyoruz. Onlar da buraya kazanmak için geliyor, onlar da bizim gibi 11 kişi sahaya çıkıyor. Kolay bir maç olarak düşünmemeliyiz. Çünkü onlar da her şeylerini verecek. Antrenmanlarımızı yapıp maça nasıl hazırlanırız kafamızda bunu tasarlıyoruz. Aç olmamız, rakibimize saygılı olmamız, kazanmak için oynamamız lazım. Olayın özü bu."