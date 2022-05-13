Jose Mourinho Fenerbahçeli Kim Min-Jae için harekete geçti

Fenerbahçe'de kadroya yapılacak transferler için bazı oyuncuların satışları yapılarak gelir elde edilmek isteniyor. Her ne kadar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min-Jae'yi satmak istemese de, Avrupa'dan en çok rağbet gören oyuncu durumunda.

İngiliz ekiplerinin peşinde olduğu 25 yaşındaki oyuncuyu, 2 yıldır Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da takip ediyor. Bir zamanlar Tottenham'da görev yaparken Kim Min-Jae'yi transfer etmek isteyen fakat başarılı olamayan Mourinho'nun, bu sefer mutlu sona ulaşmak istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de bu yıl 39 maça çıkan ve 1 gol atan Kim Min-Jae için sezon sonunda Roma'nın teklif yapması bekleniyor.

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