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Jose Mourinho Fenerbahçeli Kim Min-Jae için harekete geçti

Teknik direktör arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da büyük önem taşıyor. Fenerbahçeli futbolcular arasında şu an için en çok talep gören oyuncu ise Kim Min-Jae. Premier Lig ekiplerinin ardından, Jose Mourinho'nun da teknik direktörlüğünü yaptığı Roma'nın, Koreli oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Jose Mourinho Fenerbahçeli Kim Min-Jae için harekete geçti
Jose Mourinho

Fenerbahçe'de kadroya yapılacak transferler için bazı oyuncuların satışları yapılarak gelir elde edilmek isteniyor. Her ne kadar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kim Min-Jae'yi satmak istemese de, Avrupa'dan en çok rağbet gören oyuncu durumunda.

İngiliz ekiplerinin peşinde olduğu 25 yaşındaki oyuncuyu, 2 yıldır Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da takip ediyor. Bir zamanlar Tottenham'da görev yaparken Kim Min-Jae'yi transfer etmek isteyen fakat başarılı olamayan Mourinho'nun, bu sefer mutlu sona ulaşmak istediği öğrenildi.

  • Fenerbahçe'de bu yıl 39 maça çıkan ve 1 gol atan Kim Min-Jae için sezon sonunda Roma'nın teklif yapması bekleniyor.

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Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin güncel piyasa değeri 11 milyon euro.
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