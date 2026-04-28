Jose Mourinho geri dönüyor: Başkan görüşmelere başladı

Benfica'da görev yapan eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho için görüşmeler başladı. Avrupa devi, Portekizli efsane ismi geri getirmeye hazırlanıyor.
Dünya devi Real Madrid'de başkan Florentino Perez, sezon sonu teknik direktör Alvaro Arbeloa'yı görevinden alacak. Son iki sezonu kupasız geçiren Madrid, eski başarısını tekrardan yakalamanın hedefinde.
Bu doğrultuda Jose Mourinho, Real Madrid için yeniden gündemde. İspanyol devinin başkanı Florentino Perez’in, teknik direktörlük koltuğu için öncelikli aday olarak deneyimli çalıştırıcıyı belirlediği öne sürüldü.
Perez, Mourinho'yu takımın başına getirmek için birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği fakat kulüp içerisinde bu tercihe karşı çıkanların olduğu yazıldı.
Ada basınından The Athletic'in haberine göre; 63 yaşındaki teknik adamın, şu anda görev yaptığı Benfica ile sözleşmesinde her iki tarafın da bu sezonun son maçından sonraki 10 güne kadar sözleşmeyi feshetme hakkı tanıyan yaklaşık 3 milyon Euro'luk bir madde yer alıyor.