​Jose Mourinho'dan Galatasaray-Real Madrid maçı yorumu

Manchester United'la yollarını ayırdıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan ve televizyon yorumculuğu yapan Portekizli teknik adam Jose Mourinho, temsilcimiz Galatasaray'ın Real Madrid'i konuk edeceği karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadelenin çok zorlu geçeceğini belirten Mourinho,"Real, Real gibi değil. Her Şampiyonlar Ligi deplasmanı gibi Galatasaray deplasmanı da çok zor geçecektir. Real'in yetenekli hücum ayakları, İstanbul'da önemli bir bariyerle karşılaşacak. Galatasaray tribünleri sizin önünüze duvar örüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'la oynadıkları maçı hatırlatan Portekizli hoca, "O atmosferde oynamak dünyanın her takımı için çok zor. Kulakları sağır eden bir tezahürat oluyor. Futbolcularınız bir anda el freni çekilmiş gibi oluyor ve rakip kaleye gitmekte zorlanıyor." açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere Galatasaray ile Real Madrid, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında Şampiyonlar Ligi gruplarında ve çeyrek finalde birbirlerine rakip olmuştu. Galatasaray'ın 2013'te Real Madrid'i 1-0 geriden gelip 3-2 yendiği karşılaşmada ise; İspanyol ekibinin başında Mourinho vardı.

17 Eylül 2013'te Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında sahasında Real Madrid'i ağırlamış ve mücadeleyi 6-1 kaybetmişti. O zaman takımın başında Mourinho'dan sonra gelen Ancelotti vardı.