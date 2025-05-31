Jose Mourinho'dan sezon değerlendirmesi: "Garip şeyler oldu..."

"Ligi ikinci bitirdik, hedef bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım. Şampiyonluğun kaçması sonrası takımın odağını toparlamak zordu. Aylarca ligde iyi mücadele ettik. Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Rangers maçında da başımızdan garip şeyler geçti. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu."

"Ben oyuncularımı suçlamadım, onlar insan ve profesyonel. Kötü sonuca ilk üzülen onlar. İlk gelişimle Eyüp maçı ve bugünün kıyaslarsanız normal. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela 'Mutlu musunuz?' diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum."