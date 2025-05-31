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Jose Mourinho'dan sezon değerlendirmesi: "Garip şeyler oldu..."

Jose Mourinho'dan sezon değerlendirmesi: "Garip şeyler oldu..."

19:0431/05/2025, Saturday
G: 31/05/2025, Saturday
Yeni Şafak
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Teknik direktör Jose Mourinho
Teknik direktör Jose Mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası sezonu değerlendirdi. Mourinho, "Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu." dedi.

Trendyol Süper Lig son hafta karşılaşmasında Fenerbahçe konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu ikinci sırada tamamladı.


Maçın ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında sezonu değerlendirdi.


Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Başımızdan garip şeyler geçti'

"Ligi ikinci bitirdik, hedef bu değildi. Şampiyonluk yarışından koptuğumuz ana kadar iyi bir hissiyattaydım. Şampiyonluğun kaçması sonrası takımın odağını toparlamak zordu. Aylarca ligde iyi mücadele ettik. Ligde bazen garip şeyler oldu, bunu tasvir edemem. Rangers maçında da başımızdan garip şeyler geçti. Genel olarak bakarsak, bu sezon hayal kırıklığı oldu."


'En azından kibar olmaya çalışıyorum'

"Ben oyuncularımı suçlamadım, onlar insan ve profesyonel. Kötü sonuca ilk üzülen onlar. İlk gelişimle Eyüp maçı ve bugünün kıyaslarsanız normal. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela 'Mutlu musunuz?' diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum."






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