Dünyaca ünlü hoca Fenerbahçe'ye önerildi

Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’nun yardımcısı Joao Sacramento, teknik adam arayan Fenerbahçe’ye önerildi. Monaco ve Cardiff City gibi kulüplerde scoutluk yapan, Lille’de ise yardımcı antrenörlük görevi üstlenen Sacramento, Mourinho’nun Tottenham’ın başına geçmesiyle birlikte tecrübeli teknik adamın ekibine katılmıştı. Şu anda da Roma’da Mourinho ile birlikte çalışan 32 yaşındaki teknik adam kariyeri boyunca Marcelo Bielsa, Leonardo Jardim ve Claudio Ranieri ile birlikte çalışma imkanı buldu.

Daum hazır

Diğer yandan Fenerbahçe’nin eski direktörü Christoph Daum da sarı-lacivertli takıma gelmeye hazır. Alman teknik direktör yönetimden haber bekliyor. Yönetim içerisinde de Daum’un takımın başına getirilmesinin daha uygun olduğu görüşü hakim.

REKLAM

Bilic ile son detaylar konuşuluyor

Fenerbahçe’nin gündemindeki diğer isimlerden Slaven Bilic’in de Çin ekibi Beijing Guoan ile sezon bitmeden yollarını ayırma ihtimali de ağırlık kazandı. Fenerbahçe yönetiminin, Hırvat teknik adamla sözleşme detaylarını konuştuğu, pürüzlerin ortadan kalkması halinde imza attırmayı planladığı da kaydedildi. Slaven Bilic, Çink ekibiyle 31 Aralık 2022’ye kadar olan sözleşmesini feshederse sarı-lacivertli kulübe imza atacak.

SPOR Ali Koç’un kararları zarara uğrattı: 3.5 yıl, 8 teknik adam, 61 transfer, 150 milyon euro