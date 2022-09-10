Josef gözyaşlarına hakim olamadı Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, kırmızı kartı için yapılan itirazın reddedilmesiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Konuşurken gözyaşı döken tecrübeli futbolcu, "Yaşanan bu adaletsizlik benim üzerimde belirli üzüntüler yaratıyor" dedi.

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