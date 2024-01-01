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Spor

Josef de Souza Başakşehir FK'da

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, geçtiğimiz yıllarda ülkemizde forma giyen 34 yaşındaki orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Başarılı oyuncuyla 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

17:16 - 1/01/2024 Monday
Güncelleme: 17:17 - 1/01/2024 Monday
Yeni Şafak
Josef de Souza
Josef de Souza

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.


Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Son olarak Çin ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Josef, yarım sezon oynadıktan sonra kontratını sonlandırdı. Çin ekibinde 20 maça çıkarken 4 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.


Başarılı orta saha, Süper Lig kariyerinde 224 maça çıkarken 25 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.


Başakşehir FK'nın Josef de Souza paylaşımı:





#Başakşehir
#Josef de Souza
#Transfer
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