Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, ara transfer döneminde takımı güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertliler, Brezilyalı orta saha Josef de Souza'yı kadrosuna kattı. 34 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Çin ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen Josef, yarım sezon oynadıktan sonra kontratını sonlandırdı. Çin ekibinde 20 maça çıkarken 4 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi.
Başarılı orta saha, Süper Lig kariyerinde 224 maça çıkarken 25 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.