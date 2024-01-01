RAMS Başakşehir, Avrupa Kulüpler Birliği'nin (ECA), Avrupa Süper Ligi'ni desteklememe kararına katıldıklarını duyurdu. Turuncu-lacivertliler, ECA ile iş birliği içinde olmaya devam edecek. Dünya önemli kulüplerinden; Premier League takımları, PSG, Bayern Münih, Dortmund, Sevilla, Roma, Milan, Inter ve Atlético Madrid'de kararı desteklemediklerini açıkladı.