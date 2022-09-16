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Kaptan takımı ateşliyor

Beşiktaş’ta sakatlık ve kart cezası nedeniyle henüz ilk 11’de başlayamayan ve İstanbulspor maçıyla siftah yapacak Josef, “Artık ben de buradayım” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza Beşiktaşta ayrılacak mı?
Josef, antrenmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor.

Beşiktaş’ta geçen hafta gündemin ilk sırasında yer alan Josef de Souza, sezon başından beri giyemediği formasına bu hafta kavuşuyor.

4 hafta boyunca sakatlık nedeniyle forma giyemeyen Josef, 5. haftada Ankaragücü maçında oyuna dahil olmuş ve maçın sonunda kırmızı kart görmüştü. Büyük tartışmalara neden olan kart nedeniyle geçen hafta Başakşehir maçında da forma giyemeyen Brezilyalı oyuncu, yarın oynanacak olan İstanbulspor karşılaşması ile ilk 11’e dönüyor.

Ayrılık düşüncesini sildi

Geçen hafta Ankaragücü maçında haksızlığa uğradığını anlatırken üzgün görülen ve gözyaşlarını tutamayan 33 yaşındaki oyuncu, motivasyon kaybını tamamen attı. Ayrıca daha önce ayrılık sinyali veren Brezilyalı oyuncu, bu düşüncesinden de tamamen vazgeçti.

İdmanlardaki hırsıyla dikkat çeken Josef, takım arkadaşlarını da ateşleyen kişi olurken, “Sizin zirveye taşıdığınız takıma artık ben de fazlasıyla katkı vereceğim. Daha iyisini yapacağız” dedi.

Josef gözyaşlarına hakim olamadı
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