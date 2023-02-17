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Spor

Josef de Souza: En çok Beşiktaş'ı sevdim

Beşiktaş ile yollarını ayıran Josef de Souza, "Beşiktaş'ı her zaman büyük şükranla hatırlayacağım. Bana kimsenin inanmadığı bir dönemde, Türkiye'ye dönüşün kapılarını açtı." ifadelerini kullandı.

20:47 . 17/02/2023 Cuma
Diğer
Josef de Souza

Josef de Souza

Beşiktaş, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın sözleşmesini feshettiğini TFF'ye bildirmişti.

Sezon sonu Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek 34 yaşındaki oyuncu Çin'e transfer oldu. Josef de Souza, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı ekiple yollarını ayıran Brezilyalı oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Josef de Souza'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Deprem bölgesindeki çocuklara her zaman yardımcı olacağım. 6 ay, 1 sene sonra insanlar bu durumu unutacak ve desteğe ihtiyaçları olacak''

Her zaman bir kız çocuk evlat edinmek istemişimdir. Evlat edinme durumunu gerçekleştirebilmem için Türkiye'de devam etmem gerekiyordu. Ayrılacağım için bunu yapamıyorum.

''Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi''

Beşiktaş'ı her zaman büyük şükranla hatırlayacağım. Bana neredeyse kimsenin inanmadığı bir dönemde, Türkiye'ye dönüşün kapılarını açtı. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş'ı sevdim.

Erdal Torunoğulları'na beni Beşiktaş'a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Arabistan'dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı.

''Mental olarak düştüğüm fikirlerini aklınızdan çıkarın''

Ankaragücü maçından sonra mental olarak düştüğüm fikirlerini aklınızdan çıkarın. Performansımın düşmesinin sebebi diz ameliyatı geçirmiş olmam. Toparlaması çok zor bir sakatlık geçirdim. Ankaragücü maçından sonra insanlar konuşmaya başladı."

Fenerbahçe, bana Türkiye'nin kapılarını ilk açan kulüp oldu. Eğer ben Beşiktaşlıların çok sevdiği Souza olduysam bu Fenerbahçe sayesinde. Aziz Yıldırım'a, Vitor Pereira'ya ve Fenerbahçe taraftarlarına geçirdiğimiz üç yıl için teşekkür ediyorum.

Fenerbahçe'ye karşı attığım golden sonra birçok insan beni karaktersiz olarak tanımladı. Bir futbolcu hırsla attığı golü kutluyor diye karaktersiz değildir. Ben tam olarak karakterimden dolayı, o golü öyle kutladım. Defansif bir oyuncuyum, zaten 6 ayda bir gol atıyorum.

Ben Fenerbahçe'ye çok saygı duyuyorum. Bana inanan ve benim maaşımın ödeyen bir kulüp var ve ben gol atarak o kulübü onurlandırdığımı düşünüyorum.

''Ali Koç'tan özür dilemek istiyorum''

Ali Koç'tan özür dilemek istiyorum. O dönemden sonra benimle konuşmadı. Denk geldiğimizde selam vermedi. Bana çok kızdığını biliyorum. Türkiye'den kimseyle dargın ayrılmak istemiyorum. Hem ailesine hem kendisine çok saygı duyuyorum."

Menajer olarak mı, sportif direktör olarak mı, hoca olarak mı bilmiyorum ama Türkiye'ye ciddi ciddi dönme planım var."


#Josef de Souza
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
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Josef de Souza: En çok Beşiktaş'ı sevdim
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