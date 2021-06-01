Spor Josef de Souza karşılaşmak istemediği futbolcuyu açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Josef de Souza karşılaşmak istemediği futbolcuyu açıkladı

Beşiktaş'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza, karşısında en çok zorlandığı futbolcunun Lionel Messi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souza karşılaşmak istemediği futbolcuyu açıkladı
Josef de Souza, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunda performansıyla büyük katkı sağlayan Josef de Souza, katıldığı bir Yotube kanalında soruları yanıtladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Mücadele ederken çok zorlandığın oyuncu var mı?" sorusuna da cevap verdi.

"Türkiye'yi seviyoruz"

Türkiye'de uzun yıllar kalmak istediğini ifade eden Josef, "Çok kez Antalya'ya gittim. Sonuçta Brezilyalıyız, sahilleri seviyoruz. Kapadokya'ya da gittik, kültürü ve tarihi öğrenmek istiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz ve uzun yıllar kalmayı umuyoruz" dedi.

Josef'in Beşiktaş ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.
Josef'in Beşiktaş ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

"Bir daha Messi'ye karşı oynamak istemiyorum"


Porto forması giydiği dönemde Barcelona ile oynadıkları UEFA Süper Kupa maçında Lionel Messi karşısında oldukça zorlandığını itiraf eden 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

  • "Bir daha Messi'ye karşı oynamak istemiyorum. 2-0 kaybettik ve o, işimi çok zorlaştırdı. Onu televizyondan izlemeyi seviyorum ama ona karşı bir daha oynamayı asla istemem."

Messi, 2011 yılında Porto ile oynanan Süper Kupa finalinde 1 gol 1 asist kaydetmiş ve takımını zafere ulaştırmıştı.
Messi, 2011 yılında Porto ile oynanan Süper Kupa finalinde 1 gol 1 asist kaydetmiş ve takımını zafere ulaştırmıştı.

Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi
SPOR
Cristiano Ronaldo en çok zorlandığı defansı seçti: Nefes almana bile izin vermezdi
Abone Ol Google News
Çift hanelibüyüme bekleniyor

Çift haneli
büyüme bekleniyor

​İkinci çeyreğe ilişkin beklentiler raporlara yansıdı.
İki bin 83 işçi alınacak

İki bin 83 işçi alınacak

​OGM hangi ile kaç personel alınacağını açıkladı.
Almanya-Fransa Bakanlar Kurulunun bildirgesi açıklandı: Türkiye ile iş birliğimizi genişletmeliyiz

MSB açıkladı: 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

​Bakan Koca ilk kez tarih verdi

MHP grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tek tek açıkladı.

​Salgın ve saldırılar Türkiye'yi durduramadı.
Bugün itibariyle başladı

Bugün itibariyle başladı

​İşte yasaklardan muaf olan kişi ve yerler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.