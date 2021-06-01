Josef de Souza karşılaşmak istemediği futbolcuyu açıkladı

Josef de Souza, geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 2 gol atarken 3 de asist yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunda performansıyla büyük katkı sağlayan Josef de Souza, katıldığı bir Yotube kanalında soruları yanıtladı.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Brezilyalı futbolcu, "Mücadele ederken çok zorlandığın oyuncu var mı?" sorusuna da cevap verdi.

"Türkiye'yi seviyoruz"

Türkiye'de uzun yıllar kalmak istediğini ifade eden Josef, "Çok kez Antalya'ya gittim. Sonuçta Brezilyalıyız, sahilleri seviyoruz. Kapadokya'ya da gittik, kültürü ve tarihi öğrenmek istiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz ve uzun yıllar kalmayı umuyoruz" dedi.

Josef'in Beşiktaş ile bir sezon daha sözleşmesi bulunuyor.

"Bir daha Messi'ye karşı oynamak istemiyorum"





Porto forması giydiği dönemde Barcelona ile oynadıkları UEFA Süper Kupa maçında Lionel Messi karşısında oldukça zorlandığını itiraf eden 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, şu ifadeleri kullandı;

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"Bir daha Messi'ye karşı oynamak istemiyorum. 2-0 kaybettik ve o, işimi çok zorlaştırdı. Onu televizyondan izlemeyi seviyorum ama ona karşı bir daha oynamayı asla istemem."

Messi, 2011 yılında Porto ile oynanan Süper Kupa finalinde 1 gol 1 asist kaydetmiş ve takımını zafere ulaştırmıştı.