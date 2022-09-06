Spor Fırat Aydınus Josef için beklediği cezayı açıkladı
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Fırat Aydınus Josef için beklediği cezayı açıkladı

Eski hakem Fırat Aydınus, Ankaragücü maçında Josef de Souza'ya çıkan kırmızı kartı değerlendirdi. Aydınus, "Bir maç men ve para cezası verilmesini bekliyorum" dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Josef de Souza ne kadar ceza alacak?
Fırat Aydınus

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçın son düdüğünün ardından sahaya atlayan bir kişi, siyah-beyazlı futbolculara tekme atmıştı. Josef de Souza da saldırgana yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Eski hakem Fırat Aydınus, Josef'e çıkan kırmızı kartı yorumladı ve Brezilyalı futbolcu için beklediği cezayı açıkladı.

İşte Aydınus'un Josef de Souza ile ilgili Hürriyet'te yer alan o değerlendirmesi:

"İki açıdan değerlendirmek gerekiyor"

  • "Olayı hem vicdani hem kural olmak üzere 2 açıdan değerlendirmek gerekiyor. Kurallar açısından bakılacak olursa oyun kurallarında ihraç verilecek haller listesinde yer alan şiddetli hareketin tanımı şu şekildedir:
  • 'Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmadan, top için mücadele etmezken, bir oyuncunun rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık kullanması ya da kullanmaya teşebbüs etmesidir.'
  • Bu tanım çerçevesinde seyirciye yapılmış bir hareket olarak hakemin raporu da baz alınarak PFDK’nın önüne gelecek. Josef’in taraftara şiddetli hareketi var mı veya olay esnasında bir savunma mı yapıyor veya ortamı sakinleştirmek için tavır mı sergiliyor yoksa agresif hareket mi ediyor?"

Josef'in saldırgana yaptığı müdahale
Josef'in saldırgana yaptığı müdahale

"Bir maç men ve para cezası verilmesini bekliyorum"

  • "Bütün teamüller göz önünde bulundurularak hakemin görüp değerlendirdiği veya VAR yardımıyla hakim olduğu olay karşısında rapor PFDK tarafından değerlendirilecek. Şiddetli hareketin ceza süreleri talimatta 3 ve 6 maç arasında belirtiliyor. Ancak olay PFDK’nın 13. maddesindeki 'takdiri indirim nedenleri' kapsamına sokulursa, akabinde yine talimatın 12. maddesindeki 'haksız tahrik' uygulanıp 13. madde ile bütünleştirilerek 1 maç men ve para cezası verilmesini bekliyorum."


"Hazin bir durumdayız"

  • "2. boyutu ise kamuoyu vicdanı. Bir taraftarın maç sonu sahaya girerek futbolcu grubunu içine tekmeyle dalması asla kabul edilemez. Hele böyle bir hareketi yapan taraftarın direkt serbest kalması da içinde bulunduğumuz hazin durumu gösteriyor."

"Emsal teşkil edecek"

  • "PFDK’dan hangi sonuç çıkarsa çıksın sezon boyunca emsal teşkil edecek nitelikte olacağını da unutmamak gerekiyor. Bir açıdan da şunu belirtelim: Beşiktaş’ın PFDK kararına itirazı ve kamuoyu vicdanı birlikteliğiyle Tahkim Kurulu Josef de Souza’ya çıkabilecek olası ceza kararını da bozabilir."

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