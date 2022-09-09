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Josef de Souza'dan sert açıklama: Hapiste olması gereken kişi dışarıda

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçında yaşanan saha olayları sebebiyle kırmızı kart gören Josef de Souza, kulübün TFF'ye yaptığı kırmızı kart iptaline red cevabı gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Josef, açıklamasında, "Hapiste olması gereken saldırgan dışarıda, daha fazla saha kapama cezası alması gereken Ankaragücü ise sadece 1 maç kapama cezası aldı." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souzadan sert açıklama: Hapiste olması gereken kişi dışarıda
Josef de Souza

Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçında yaşanan saha olayları sebebiyle kırmızı kart gören Josef de Souza, kulübün TFF'ye yaptığı kırmızı kart iptaline red cevabı gelmesinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Josef, açıklamasında, "Hapiste olması gereken saldırgan dışarıda, daha fazla saha kapama cezası alması gereken Ankaragücü ise sadece 1 maç kapama cezası aldı." dedi.

Josef, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bir oyuncuyu öldürdükleri veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da aynı şekilde daha ciddi bir şekilde bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız. Karardan son derece hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Brezilya’da bırakın bir maç uzaklaştırma kararı vermeyi, böyle bir şey için ödül verirlerdi. Hapiste olması gereken kişi hapiste değil, büyük cezayı alması gereken yalnızca bir maç saha kapama cezası aldı. Arkadaşlarının ve hakemin fiziki bütünlüğünü korumaya çalışan kişiyi ise cezalandırdılar. Futbolda şiddete karşı olmanın ve dayanışmanın konuşulduğu bu günlerde vereceğiniz mesaj ancak bu kadar kötü olabilirdi." ifadelerine yer verdi.

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