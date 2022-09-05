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Josef de Souza'dan kırmızı kart açıklaması: Anlamakta güçlük çekiyorum

Beşiktaş forması giyen Josef de Souza, Ankaragücü maçında kırmızı kart gördüğü olayı anlattı. Brezilyalı futbolcu, "Benim saldırma niyetim yok. Sadece savurup bırakıyorum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Josef de Souzanın Ankaragücü maçında yaşananlarla ilgili açıklaması
Josef de Souza'nın saldırgana yaptığı hamle

Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından sahaya giren bir taraftar, siyah-beyazlı futbolculara tekme atarken, Josef de Souza saldırgana yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmüştü.

Josef, yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı. Şaşkınlığını dile getiren Brezilyalı futbolcu, "Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum" dedi.

Josef de Souza'nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

  • "Saldırı toplu olarak bulunduğumuz yere yönelikti. Elinde bıçak mı var, ne var bilmiyoruz. Cenk dönmeseydi, saldırgan belini kırardı. Ne niyetle saldırdığını bilemeyiz. Benim saldırma niyetim yok. Sadece savunup bırakıyorum. Kenara koşarak hemen güvenliği, polisi çağırmaya çalıştım. Bu, görüntülerde de görülüyor. Niyetim kötü olsaydı polisi ve güvenliği çağırmazdım. Hakem benden rica etti ve ben de tüm maçta hakeme yardımcı oldum. Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum. Bu tip olayların saha içinde olması en büyük üzüntüm. Umarım bir daha yaşanmaz. Kafamızın içinde sadece futbol olmalı, gerisi bizi ilgilendirmiyor."

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