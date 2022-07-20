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Josef'in sakatlığı rotayı değiştirdi

Beşiktaş’ta sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak Josef de Souza’nın durumu hem yönetim hem de teknik heyetin planlarını değiştirdi. Takım içerisinden o bölgeye çözüm arayan teknik direktör Valerien İsmael’in talebine göre transfer çalışması başlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Josefin sakatlığı rotayı değiştirdi
Josef menisküs ameliyatı olacak.

Beşiktaş’ta sağ dizinden sakatlık yaşayan ve ameliyat sonrası yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Josef de Souza, hem teknik direktör Valerien İsmael’in hem de yönetim kurulunun planlarını değiştirdi.

33 yaşındaki futbolcu, Fransız teknik adamın oyun planında neredeyse olmazsa olmaz bir konumdaydı. 3-4-3 sisteminde stoperlerin önünde yer alması planlanan Josef, kanat beklerinin de kademesine giriyordu. Yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Brezilyalı futbolcunun yerine kimin oynayacağı ise şu an belirsiz.

Siyah-beyazlıların elinde Atiba, Necip ve Kartal Kayra gibi alternatifler var. Ancak Atiba’nın yaşı diğer oyuncuların ise potansiyeli, 46 yaşındaki çalıştırıcıyı endişelendiriyor. Oyuncularla sık sık görüşen İsmael, o bölge için kafasındaki ismi belirlemeye çalışıyor. Beşiktaş yönetimi, İsmael’in talebine göre transfer harekatına başlayacak.

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