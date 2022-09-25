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Galatasaray'ın İspanyol yıldızından dikkat çeken istatistik

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Juan Mata, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçının en çok konuşulan ismi oldu. İspanyol yıldız elde ettiği istatistikle de ulaşılması zor bir istatistiğe imza attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Juan Mata İstanbulspor maçında ne yaptı: Matanın İstanbulspor maçı performansını izle
Juan Mata - Galatasaray

Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, İstanbulspor maçında ilk defa forma giydi. İspanyol futbolcu antrenman ve maç eksiğine rağmen sergilediği performansla dikkat çekti.

Mata, 2015 yılından bu yana ilk defa bir maçta 8 kilit pas atarken Süper Lig'de bu sezon önceki maçlarda görülmeyen bir istatistiğe imza attı.

Öte yandan Mata'nın yaz transfer döneminde birçok takımdan teklif aldığı ancak şampiyonluğu hedefleyen bir takım olduğu için Galatasaray'ı tercih ettiği belirtildi.

İspanyol yıldız karşılaşma sonunda yaptığı açıklamada, "Kariyerimin son döneminde şampiyonluk yaşamak istiyorum. Galatasaray beni aradıktan bir iki saat sonra uçağa atladım ve geldim" ifadelerini kullandı.

Juan Mata'nın İstanbulspor maçı performansı;
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