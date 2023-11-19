Julian Nagelsmann Türkiye mağlubiyetini hazmedemedi

Almanya, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği Türkiye'ye hazırlık maçında 3-2 yenildi. Teknik dirketör Julian Nagelsmann, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Avustuya ile Türkiye'yi kıyaslayarak tepki çeken bir açıklamada bulundu.





Alman çalıştırıcının maç sonu açıklamaları şöle:





"İstediğimiz gibi olmadı"





"İlk 10 dakika iyi başladıka ama yapamadık. Tam istediğimiz gibi olmadı. Ataklarda son hamleleri yapamadık. Daha iyi oynayabilirdik. Takımla alakalı değil. Bireysel performanslarda istek yoktu. Göremedik. Bu olmamanız geren bir şeydi. Rakip çok duygusal, istekli ve azimli oynadı. İkinci yarı biraz daha iyi oynadık.Takım olarak daha hücumcu oynayabilirdik. 4’lü savunmayla oynamamız ileriye dönük bunu iyi yapmalıyız. Savunmamızın hatasıyla, kanatlardan yapılan hatalarla goller yedik"





"Penaltı değildi"





"Türkiye'nin üçüncü golünde Kai Havertz'in kolu doğal konumdaydı. Bu bir penaltı değil. Uluslararası alanda kurallar Bundesliga'ya göre biraz daha katı. Penaltı mıydı değil miydi tartışmayacağız. Hatalarımızı telafi edeceğiz. İstek ve azim olmadığında taktiksel olarak ne yaparsanız yapın olmaz."





"Avusturya Türkiye'den daha iyi"





"Bir sonraki maçımızda Avusturya ile karşılaşacağız. Avusturya, Türkiye'den daha iyi futbol oynayan bir takım."



































