Juventus kuruluşunun 127. yılını kutluyor

Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da etkili performansıyla katkı sağladığı Juventus, teknik direktör Thiago Motta yönetiminde bu sezona son yıllara oranla çok daha istikrarlı bir görüntüyle giriş yaptı.





Eski günlerine dönmeyi hedefliyor





İtalya'nın siyah-beyazlı ekibi, 10 haftası geride kalan ligde şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmedi.

Serie A'da 4 galibiyet, 6 beraberlik yaşayan siyah-beyazlılar, 18 puanla 6. sırada yer aldı. Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 haftada 2 galibiyet, bir mağlubiyetlik performans ortaya koydu. Kadrosunda Dusan Vlahovic, Douglas Luiz ve Manuel Locatelli gibi oyuncuların ön plana çıktığı Juventus'un en önemli kozlarından biri de Kenan Yıldız olarak göze çarpıyor. Son olarak İtalya derbisinde Inter'e karşı iki kez fileleri havalandıran milli futbolcu, bu sezon siyah-beyazlı formayla 13 maçta 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.





127. yılını kutluyor





Torino kentindeki Massimo d'Azeglio Lisesi öğrencileri tarafından 1 Kasım 1897'de spor faaliyetleri için kurulan ve iki yıl sonra futbol kulübüne dönüşen Juventus, 127. yılını kutladığı bugün, İtalya tarihinin en önemli takımları arasında yer alıyor. Latince kökenli "gençlik" kelimesiyle adını kazanan kulüp, adını dünya tarihine altın harflerle yazdıran yıldız isimlerle ülke ve Avrupa futbol tarihinde birçok önemli başarıya imza attı.





Birçok yıldız oyuncuyu dünya futboluna tanıttı





Ekonomik yönden İtalya futbol tarihi boyunca başat kulüpler arasında yer alan Juventus, birçok önemli oyuncuya ev sahipliği yaptı. Bunlar arasında iki futbolcu ise elde ettikleri başarılar ve uzun yıllar verdikleri emekle kulüple özdeşleşen isimler arasında yer aldı. 1993-2012 yıllarında Juventus'ta görev alan İtalyan yıldız Alessandro Del Piero, 705 maçla kulüp tarihinde en çok forma giyen oyuncu oldu. Bu süreçte aralarında 6 lig ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi zaferinin de bulunduğu birçok turnuvada önemli performanslara imza atan Del Piero, 290 kez rakip ağları sarstı ve kulüp tarihinin en golcü oyuncusu ünvanının da sahibi oldu. Tarihin en başarılı kalecileri arasında gösterilen ve 2001-2018 yıllarında Juventus'ta görev alan Gianluigi Buffon ise 685 karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin kalesini korudu. Kariyerine başladığı Parma'da faal futbol hayatına nokta koyan Buffon, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 5 kez dünyanın en iyi kalecisi ödülüne de layık görüldü. İtalyan savunma oyuncularından Giorgio Chiellini ve bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Leonardo Bonucci ise takımın en önemli özelliklerinden defans gücünün simgeleri haline geldi.





Futbol dünyasının markalaşan önemli isimlerinden Dino Zoff, Antonio Conte, Marco Tardelli, Pavel Nedved, David Trezeguet, Zinedine Zidane, Michel Platini, Roberto Baggio, Didier Deschamps, Andrea Pirlo gibi oyuncular da kariyerinin önemli çıkışlarını, yine Juventus formasıyla gerçekleştirdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da 2018-2021 yıllarında formasını giydiği Juventus'ta 134 karşılaşmada 101 kez ağları sarsarak önemli bir performansa imza attı.





İtalya'da en çok kupa kazanan takım





Serie A'da 36, İtalya Kupası'nda 15 ve İtalya Süper Kupa'da 9 zaferiyle ulusal düzeydeki bu turnuvaları en çok kazanan kulüp konumundaki siyah-beyazlılar, aynı başarıyı uluslararası arenaya da yansıttı. "Juve" lakaplı İtalya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni iki (1984-85, 1995-96), Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı bir (1983-84), UEFA Kupası'nı üç (1976-77, 1989-90, 1992-93), UEFA Süper Kupa'yı iki (1984, 1996), Intertoto Kupası'nı bir (1999) ve Kıtalararası Kupa'yı iki (1985,1996) kez müzesine götürdü.





Altyapısından birçok önemli oyuncu çıktı





Adı gibi tarihi boyunca altyapısına en fazla önem veren İtalya kulüpleri arasında yer alan "Juve", birçok önemli yıldız oyuncuyu futbol dünyasına kazandırdı. Kulübün altyapısında yetişen İtalyan yıldızlar arasında 1934 Dünya Kupası'nı kazanan kaleci Gianpiero Combi, olimpiyat ve Dünya Kupası zaferi yaşayan Pietro Rava, Giampiero Boniperti, Roberto Bettega, 1982 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncularından Paolo Rossi gibi isimler yer alıyor.





Şike sürecinden sonra ligde rakip bırakmadı





İtalyan futbolunda 2006'da patlak veren "Calciopoli" şike skandalına yöneticilerinin adı karıştığı gerekçesiyle 2004-2005 ve 2005-2006 şampiyonlukları elinden alınıp puan silme cezasıyla Serie B'ye düşürülen Juventus'un, bu travmayı atlatması beş yılını aldı. Serie A'ya 2007-2008 sezonunda yeniden çıkan siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonundan 2020'ye kadar 9 kez ligde zirveyi kimseye bırakmadı. "Juve"nin, 9 yıllık şampiyonluk serisine ise 2021'de Inter son verdi.







