Juventuslu futbolcuya bahis soruşturması: Men cezası alabilir

İtalya Serie A 2023-2024 sezonu 1. haftasında Udinese evinde Juventus’u ağırladı. Karşılaşma Juventus’un 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 2’ Federico Chiesa, 20’ Dusan Vlahovic (pen.) ve 45’ Adrien Rabiot’tan geldi. Bu sonuçla Juventus sezonun ilk galibiyetini alarak 3 puanın sahibi oldu. Udinese - Juventus maç özetini izlemek ve İtalya Serie A puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.