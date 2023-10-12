Juventuslu futbolcuya bahis soruşturması: Men cezası alabilir

Nicolo Fagioli'nin güncel piyasa değeri 35 milyon euro.
Torino Başsavcısı Enrica Gabetta yaptığı açıklamada, İtalyan basınında yer alan ve Juventuslu futbolcu Fagioli'yi da kapsayan soruşturmayı doğruladı.
Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, en az üç yıl men cezası alabiliyor.
22 yaşındaki Nicolo Fagioli, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 6 maçta forma giydi.
Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın geçen ay yapılan doping testi de pozitif çıkmıştı.
Pogba'nın, ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti.
İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.