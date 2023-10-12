|
Spor

Juventuslu futbolcuya bahis soruşturması: Men cezası alabilir

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında yasadışı bahis iddiasıyla soruşturma açıldı.

10:13 . 12/10/2023 Perşembe
AA
Nicolo Fagioli'nin güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Nicolo Fagioli'nin güncel piyasa değeri 35 milyon euro.

Torino Başsavcısı Enrica Gabetta yaptığı açıklamada, İtalyan basınında yer alan ve Juventuslu futbolcu Fagioli'yi da kapsayan soruşturmayı doğruladı.

Futbol maçları üzerine bahis oynadığı tespit edilen bir oyuncu, en az üç yıl men cezası alabiliyor.


22 yaşındaki Nicolo Fagioli, bu sezon Juventus formasıyla Serie A'da 6 maçta forma giydi.



Pogba'ya geçcisi süreyle men cezası verilmişti

Juventus'un Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın geçen ay yapılan doping testi de pozitif çıkmıştı.


Pogba'nın, ligin ilk haftasında Udinese ile oynanan maçın ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosteron tespit edilmişti.


İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.






#Serie A
#Juventus
#Nicolo Fagioli
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye- Hırvatistan ile 619. kez karşılaşacak