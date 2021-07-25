Kaçırdığı golle maça damga vurdu: Yeni Balotelli

Alman ekibi Bayern Münih ile Hollanda takımı Ajax'ın karşı karşıya geldiği hazırlık maçında yaşanan bir pozisyon sosyal medyada gündem oldu.
Bavyera ekibinin formasını giyen Joshua Zirkzee, kaleciyi geçtiği pozisyonda laubali davranarak boş kaleye topu filelere gönderemedi.
20 yaşındaki Hollandalı futbolcu kaçırdığı gol sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.
Bayern Münih-Ajax maçı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
İşte maça damga vuran o pozisyon:
Bayern Münih'te Joshua Zirkzee, inanılmaz bir gol kaçırdı 📽 pic.twitter.com/C8hqUj4pQj
Bayern Münih'te Joshua Zirkzee, inanılmaz bir gol kaçırdı 📽 pic.twitter.com/C8hqUj4pQj— TRT Spor (@trtspor) July 24, 2021
Balotelli'yi hatırlattı
Joshua Zirkzee'nin pozisyonu, Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli'nin Mancheter City forması giydiği dönemde kaçırdığı bir pozisyonu hatırlattı.
Gana asıllı İtalyan futbolcu, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topa topukla vurarak golü kaçırmış ve teknik direktör Roberto Mancini tepki göstererek yıldız ismi oyundan almıştı.