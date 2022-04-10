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Spor Kadıköyde dev randevu
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Kadıköy'de dev randevu

Türk futbolunun ezeli rakipleri Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy’de sahaya çıkacak. 7 maçtır yenilmeyen ve lig ikinciliği için mücadele eden sarı-lacivertliler evinde kazanıp avantajını sürdürmek istiyor. Bu sezon aradığını bulamayan sarı-kırmızılılar ise derbi galibiyetiyle, kötü giden sezonu unutturmak amacında.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde dev randevu
Ligin ilk yarısında oynanan derbiyi 2-1 Fenerbahçe kazanmıştı.

Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbide Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan iki takım için de hedef derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını biraz olsun mutlu edebilmek.

Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini taraftarı önünde yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar ise Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü giden sezonu bir nebze olsun unutturmak ve üzdüğü taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Galatasaray, şansı az olsa da ilk 4 içinde yer alıp gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etme umudunu taze tutmayı hedefliyor.

Hedef seriyi 4'e çıkarmak

Fenerbahçe, ligde son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Aslan'da Feghouli yok

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Feghouli, derbide forma giyemeyecek. Tedavisi süren Kerem Aktürkoğlu ile önceki gün idmanın bir bölümünde takımla çalışan Mustafa Muhammed için maç saatinde karar verilecek.

  • FENERBAHÇE-GALATASARAY
  • STAT: Ülker
  • SAAT: 20.30
  • YAYIN: beIN Sports 1
  • HAKEM: Atilla Karaoğlan
  • FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Novak (Ferdi), Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun
  • TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
  • GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem), Babel, Gomis
  • TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent


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