Kadıköy'de dev randevu

Taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin merakla beklediği derbide Fenerbahçe ile Galatasaray bugün karşı karşıya gelecek. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan iki takım için de hedef derbiden galibiyetle ayrılarak taraftarlarını biraz olsun mutlu edebilmek.

Ligde son 7 maçta mağlubiyet yaşamayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibini taraftarı önünde yenmek için sahaya çıkacak. Fenerbahçe, sarı-kırmızılıları mağlup ederek hem 3 puanı almayı, hem de ligdeki ikincilik hedefine ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

Sarı-kırmızılılar ise Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü giden sezonu bir nebze olsun unutturmak ve üzdüğü taraftarlarının gönlünü almak istiyor. Galatasaray, şansı az olsa da ilk 4 içinde yer alıp gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etme umudunu taze tutmayı hedefliyor.

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Hedef seriyi 4'e çıkarmak

Fenerbahçe, ligde son maçlarda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, Galatasaray’ı yenerek galibiyet serisini 4’e çıkarmayı hedefliyor.

Sarı-lacivertli takımda kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

🆚 Galatasaray

🗓 10 Nisan Pazar

🕣 20.30

📍 @ulkerstadyumu

📲 #FBvGS pic.twitter.com/0iOL2mqZzX — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 9, 2022

Aslan'da Feghouli yok

Galatasaray’da sakatlığı bulunan Feghouli, derbide forma giyemeyecek. Tedavisi süren Kerem Aktürkoğlu ile önceki gün idmanın bir bölümünde takımla çalışan Mustafa Muhammed için maç saatinde karar verilecek.

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#BugünGünlerdenGALATASARAY #FBvGS @BybitTurkiye pic.twitter.com/CtDAPjp9TE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 9, 2022

FENERBAHÇE-GALATASARAY

STAT: Ülker

Ülker SAAT: 20.30

20.30 YAYIN: beIN Sports 1

beIN Sports 1 HAKEM: Atilla Karaoğlan

Atilla Karaoğlan FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Novak (Ferdi), Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun

Altay, Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Serdar Aziz, Novak (Ferdi), Crespo, Zajc, İrfan Can, Mert Hakan, Rossi, Serdar Dursun TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

İsmail Kartal GALATASARAY: Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem), Babel, Gomis

Muslera, Omar, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç (Kerem), Babel, Gomis TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent





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