Kadıköy'de mutsuzluk hakim: Fenerbahçeliler Ali Koç'a 'bırak git' dedi

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.
Mergim Berisha'ya tepki
Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi. Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesi sonrası sarı lacivertli taraftarlar Twitter'dan isyan etti: "#AliKoçBırakGit" pic.twitter.com/PDLpAqcVqH
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndan elenmesi sonrası sarı lacivertli taraftarlar Twitter'dan isyan etti: "#AliKoçBırakGit" pic.twitter.com/PDLpAqcVqH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 8, 2022