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Kadıköy'de mutsuzluk hakim: Fenerbahçeliler Ali Koç'a 'bırak git' dedi

Fenerbahçe, maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve Türkiye Kupası'na veda etti. Sarı lacivertli taraftarlar mücadele sonunda başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Kadıköyde mutsuzluk hakim: Fenerbahçeliler Ali Koça bırak git dedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç maçın sonunu bu şekilde takip etti.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçın son düdüğüyle beraber başkan Ali Koç aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Karşılaşmanın tamamlanmasının ardından toplu şekilde "Ali Koç istifa" şeklinde tezahüratlarda bulunan taraftarlar, Kayserisporlu futbolcuları ise alkışladı.

Mergim Berisha'ya tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, forvet oyuncusu Mergim Berisha'ya tepki gösterdi. Maç içerisinde uygun fırsatlar yakalayan ancak bunları değerlendiremeyen Berisha, müsait bir pozisyonda topa çok kötü vurunca, taraftarlar golcü ismi protesto etti.

Kadıköy'de mutsuzluk hakim: Fenerbahçeliler Ali Koç'a 'bırak git' dedi
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Kadıköy'de mutsuzluk hakim: Fenerbahçeliler Ali Koç'a 'bırak git' dedi

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