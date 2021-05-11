Kadıköy'de şok sonuç

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u ağırladı. Beşiktaş'ın sahasında Karagümrük'e 2-1 kaybettiği haftada Fenerbahçe, Sivasspor'a 2-1 yenildi ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler kazanmış olsaydı, ligde liderlik koltuğuna oturacaktı.

Mücadelede Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 90. dakikada Cisse attı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 62'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 79 puanda kaldı. Gelecek hafta Sivasspor sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Fenerbahçe ise deplasmanda Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali bulunuyor

Sarı-lacivertlilerin son hafta Kayserispor'u mağlup etmesi ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunuyor.