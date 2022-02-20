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Kadıköy'de yüzleri güldüren adam: 16 yaşındaki Arda Güler mest etti

Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı mücadeleye 16 yaşındaki Arda Güler ilk 11'de başladı. Genç futbolcu topu her ayağına aldığında olumlu işlere imza atarken kazanılan penaltı öncesindeki oyunu da takdir topladı. Güler, 70. dakikada sahadan alınırken sarı lacivertli taraftarlar genç oyuncuyu ayakta alkışladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköyde yüzleri güldüren adam: 16 yaşındaki Arda Güler mest etti
Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla ilk defa sahaya 11 çıktı.

Türkiye Kupası'ndan elenen, Konferans Ligi'nde ise ummadığı bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçına sürpriz bir kadro ile çıktı.

16 yaşındaki Arda Güler'in 11 başladığı karşılaşmadan galip ayrılan sarı lacivertlilerde taraftar, genç futbolcuyu ayakta alkışladı.

Mücadelede 70 dakika süre alan Arda Güler, topa sahip olduğu anlarda oldukça olumlu hareketler yaparken atılan ilk penaltı golü öncesindeki pozisyonun kahramanı oldu.

  • Arda Güler, yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken sarı lacivertli taraftarların alkışını topladı.

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