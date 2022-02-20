Kadıköy'de yüzleri güldüren adam: 16 yaşındaki Arda Güler mest etti

Türkiye Kupası'ndan elenen, Konferans Ligi'nde ise ummadığı bir mağlubiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı Hatayspor maçına sürpriz bir kadro ile çıktı.

16 yaşındaki Arda Güler'in 11 başladığı karşılaşmadan galip ayrılan sarı lacivertlilerde taraftar, genç futbolcuyu ayakta alkışladı.

Mücadelede 70 dakika süre alan Arda Güler, topa sahip olduğu anlarda oldukça olumlu hareketler yaparken atılan ilk penaltı golü öncesindeki pozisyonun kahramanı oldu.

Arda Güler, yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakırken sarı lacivertli taraftarların alkışını topladı.