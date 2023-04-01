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Spor

Kadıköy'deki Fenerbahçe-Beşiktaş rekabeti: 22-19

Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de 60. kez kozlarını paylaşacak.

12:11 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ta oynanan maç golsüz berabere bitmişti.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş'ta oynanan maç golsüz berabere bitmişti.

İki takım, bugüne dek resmi ve özel olmak üzere Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 59 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Fenerbahçe, biri hükmen olmak üzere 22, Beşiktaş 19 kez kazandı, 18 karşılaşma da berabere sonuçlandı.


Kadıköy'de oynanan derbilerde Fenerbahçe 85, Beşiktaş 78 kez gol sevinci yaşadı.


Lig maçları

İki takım arasında Kadıköy'deki lig maçlarında galibiyet sayısında ev sahibi Fenerbahçe'nin 6 farkla üstünlüğü var.


Taraflar, Ülker Stadı'nda 41 kez lig maçlarında karşılaşırken, Fenerbahçe 16, Beşiktaş 10 galibiyet aldı, 15 maç ise berabere sonuçlandı.


Fenerbahçe evindeki lig maçlarında 59 gol attı, Beşiktaş deplasmanda 52 kez fileleri havalandırdı.


İki takım arasında geçen sezon Ülker Stadı'nda yapılan lig maçı 2-2 beraberlikle sona erdi.


Beşiktaş'tan farklı galibiyetler

Beşiktaş, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'ye lig tarihinin en ağır yenilgilerinden bazılarını tattırdı.


Siyah-beyazlılar, 6 Ocak 1990 tarihinde yapılan lig maçında sahadan 5-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı. Beşiktaş ayrıca, rakibini Kadıköy'de bir kez 4-0, bir kez de 4-1'lik skorlarla yendi.


Fenerbahçe ise Kadıköy'de rakibini biri hükmen galibiyet olmak üzere 4 kez 3-0 yenmeyi başardı.







#Süper Lig
#Fenerbahçbe
#Beşiktaş
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