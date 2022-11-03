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Kante Türkiye'de tuttuğu takımı açıkladı

Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante, bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" çağrısına, "Beşiktaş'ı tutuyorum" yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kantenin Beşiktaşlı olduğunu açıkladığı görüntü
Kante'nin kariyerinde bir Dünya Kupası bulunuyor.

Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcu Kante, Türkiye'de tuttuğu takımı açıkladı.

Türk şef Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Fransız futbolcu, Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.

Bir taraftarın kendisine "Fenerbahçe'ye gel" demesi üzerine Kante, "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" karşılığını verdi.

İşte Kante'nin Beşiktaşlı olduğunu açıkladığı o anlar:

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