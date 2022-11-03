Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen yıldız futbolcu Kante, Türkiye'de tuttuğu takımı açıkladı.
Türk şef Nusret Gökçe'nin Londra'daki restoranında hayranlarıyla fotoğraf çektiren Fransız futbolcu, Beşiktaş taraftarı olduğunu söyledi.
Bir taraftarın kendisine "Fenerbahçe'ye gel" demesi üzerine Kante, "Hayır, hayır. Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum" karşılığını verdi.
İşte Kante'nin Beşiktaşlı olduğunu açıkladığı o anlar:
Kante'den "Fenerbahçe'ye gel" isteğine yanıt: "Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum." pic.twitter.com/BA2AS0Tp6d
Kante'den "Fenerbahçe'ye gel" isteğine yanıt: "Türkiye'de Beşiktaş'ı tutuyorum." pic.twitter.com/BA2AS0Tp6d— SPOR (@yenisafakspor) November 3, 2022