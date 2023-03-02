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Spor

KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan 1 milyar 171 milyonluk anlaşma

Galatasaray, Florya'daki Emlak Konut'a ait arsayı satın aldı. Galatasaray KAP'a bildirdi.

19:46 . 2/03/2023 Perşembe
Diğer
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek

Emlak Konut GYO, Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki arsasını sattı.

KAP'a konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Florya arazisinde Galatasaray'a ait olmayan 40 dönümlük bölümün satışı 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye gerçekleşti.



#Galatasaray
#KAP
#arsa
44 dakika önce
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KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan 1 milyar 171 milyonluk anlaşma
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