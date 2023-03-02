Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
Emlak Konut GYO, Galatasaray Florya Metin Oktay tesislerindeki arsasını sattı.
KAP'a konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Florya arazisinde Galatasaray'a ait olmayan 40 dönümlük bölümün satışı 1 milyar 171 milyon 800 bin TL'ye gerçekleşti.
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44 dakika önce
KAP'a bildirildi: Galatasaray'dan 1 milyar 171 milyonluk anlaşma
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