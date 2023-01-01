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Spor
Başakşehir çeyrek finalde: Karagümrük veda etti
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Karagümrük'ü penaltılarda eleyen Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı. Karagümrük-Başakşehir maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
17:25 . 18/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir

Başakşehir

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Faith Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi 5-3 kazanan Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.


Karagümrük'ün gollerini 68. dakikada Diagne ve 115. dakikada Kerim Frei kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 71. dakikada Levent Mercan kendi kalesine ve 120 +1 dakikada Deniz Türüç penaltıdan attı.


Normal süresi 2-2 berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.


Karagümrük-Başakşehir maç özeti izle


#Başakşehir
#Karagümrük
#Türkiye Kupası
25 dakika önce
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Başakşehir çeyrek finalde: Karagümrük veda etti
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