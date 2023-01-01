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Başakşehir
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Faith Karagümrük ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Penaltılara giden mücadeleyi 5-3 kazanan Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.
Karagümrük'ün gollerini 68. dakikada Diagne ve 115. dakikada Kerim Frei kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 71. dakikada Levent Mercan kendi kalesine ve 120 +1 dakikada Deniz Türüç penaltıdan attı.
Normal süresi 2-2 berabere biten mücadele penaltılara gitti. Penaltılarda rakibine üstünlük kuran Başakşehir adını çeyrek finale yazdırdı.