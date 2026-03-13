Fenerbahçe'ye soğuk duş: Karagümrük'e mağlup oldu | ÖZET

Fenerbahçe'ye soğuk duş: Karagümrük'e mağlup oldu | ÖZET

21:58 13/03/2026, Cuma
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları kalesinde gördüğü gol sonrası üzüntü yaşadı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe takımları, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Fenerbahçe oyuncuları kalesinde gördüğü gol sonrası üzüntü yaşadı.

Trendyol Süper Lig'de heyecan 26. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Fenerbahçe haftanın açılış karşılaşmasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler rakibine 2-0 mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Fatih Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. 45+1. dakikada sahneye çıkan Serginho, farkı ikiye çıkardı. Mücadelede kalan dakikalarda gol olmadı. Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, 57 puanda kalırken Fatih Karagümrük ise puanını 17'ye yükseltti.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

Mücadelenin ikinci yarısında gol olmadı ve Fatih Karagümrük, maçı 2-0 kazandı.

FATİH KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük:
Grbic, Esgaio, Osorio, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Serginho, Barış, Larsson, Tiago Çukur.
Fenerbahçe:
Mert Günok, Mert Müldür, Oosterwolde, Yiğit Efe, Levent, Guendouzi, İsmail, Fred, Kante, Kerem, Cherif.


