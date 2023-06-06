Süper Lig'in 38.haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Karagümrük'ün gollerini 14.dakika Lobjanidze ile 67. ve 83.dakikalarda Diagne attı.