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Spor

ÖZET | Karagümrük-Kasımpaşa: 3-0

Süper Lig'in 38.haftasında Fatih Karagümrük sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Karagümrük-Kasımpaşa maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

18:51 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Karagümrük-Kasımpaşa

Karagümrük-Kasımpaşa

Süper Lig'in 38.haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. Ev sahibi ekip maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı. Karagümrük'ün gollerini 14.dakika Lobjanidze ile 67. ve 83.dakikalarda Diagne attı.

Alınan bu sonuçla Karagümrük ligi 51 puanla bitirirken, Kasımpaşa 43 puanla ligi tamamladı.

Karagümrük-Kasımpaşa maç özeti

14. dakikada Ozdoev’in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Lobzhanidze, topla birlikte sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun soluna çekip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeden meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0

28. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta sol kanatta topla buluşan Levent Mercan, ceza sahasına girdi. Levent’in içeri çevirdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran’ın müdahalesi sonrası önünde bulan Lobzhanidze, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada sağ taraftan Ozdoev’in yaptığı ortada ceza sahası içi sol çaprazda iyi yükselen Diagne’nin uzak köşeye yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

39. dakikada sol tarafta topla buluşan Kerim Frei, rakibini geçip ceza sahasına girdi. Frei’in pasında topla buluşan Ozdoev, bekletmeden ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul’un müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.




#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Kasımpaşa
11 dakika önce
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