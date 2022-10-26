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Andrea Pirlo: "Devamını getirmek istiyoruz"

Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Andrea Pirlo ve takım kaptanı Emiliano Viviano, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundular. Galatasaray maçı için konuşan Pirlo, "İyi oyuncuları var, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Pirlo ve Viviano'nun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Karagümrükte Galatasaray maçı öncesi Pirlo ve Viviano neler söyledi?
Andrea Pirlo

Süper Lig'in 12. haftasında Cuma akşamı saat 20.00'de Galatasaray'ı ağırlayacak Karagümrük'te Teknik Direktör Andrea Pirlo ve kaleci Viviano soruları yanıtladı.

Andrea Pirlo: "Sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Oynadıkları son 2 maçta önemli galibiyetler aldıklarının altını çizen Pirlo, "Mutluyuz. Fenerbahçe maçında yenilmemize rağmen iyi mücadele etmiştik. Aldığımız iki galibiyetle kendimize geldik. Devamını getirmek istiyoruz. Galatasaray ile çok önemli bir maç oynayacağız. Önemli ve büyük bir takıma karşı oynayacağız. Son 3 maçta kazanamadılar ama daha fazlasını hak ettikleri maçlar oldu. Biz de kendi mücadelemizi ortaya koyacağız. İyi oyuncuları var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok önemli oyuncuları var. Büyük şampiyonluklar yaşayan bir takım. Savunmada ve hücumda iyi önlemler alarak beraber oynamamız lazım. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Mazeret üretmemek gerekiyor"

Son dönemde çok tartışılan hakem performanslarıyla ilgili gelen soruya İtalyan çalıştırıcı, "Herkes hakem hatalarıyla ilgili konuşuyor. Bizim de bazen olabiliyor. Burada mazeret üretmemek gerekiyor. İtalya'da ve ABD'de futbol oynadım. Orada bu şeyleri yaşadım, gördüm. Hepimizin dikkat etmesi lazım" yanıtını verdi.

"Çok şey öğrendim"

Süper Lig'in İtalya Serie A'dan çok farklı bir lig olduğunu kaydeden Pirlo, "Hücumda hızlı ve kaliteli oyuncular var. Kompakt oynayan takımlar da var. Çok dikkat etmeniz lazım. Her maçta herkes birbirini yenebiliyor. Farklı bir deneyim oluyor. Geride kalan 11 haftada çok şey öğrendim" diye konuştu.

Andrea Pirlo son olarak Adem Ljajic'in son durumuyla ilgili gelen soruya, "Şu an hazırlanıyor. Belli bir süre oynayamadı. Doğru zamanda gelirse forma şansı bulacak ve bize katkı verecek" dedi.

Emiliano Viviano: "Kim iyiyse o kazanacak"

Takımın deneyimli kalecisi Emiliano Viviano ise Galatasaray ile çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacaklarını belirterek, "Galatasaray çok iyi bir takım. Bu sezon çok oyuncu aldılar. Hepsini takip ediyorum. Bütün isteğimizle iyi bir maç çıkartacağız. Kendi performansımızı sahaya yansıtacağız. Ondan sonra kimin performansı daha iyiyse o kazanacak" dedi.

Kendi performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan deneyimli file bekçisi, "Ofansif bir futbol anlayışımız var. Geriden oyun kurarken ben de bu işin içindeyim. Çok gol atan bir takımız, bu yüzden mutluyum. Çok gol yiyen de bir takımız. Benim için bireysel performanstansa takım performansı önemli. Burada önemli olan, iyi bir takım performansı sergileyip 3 puan almak" şeklinde konuştu.

"Umarım Muslera ve Torreira oynamaz"

Galatasaray'da forma giyen Torreira ile birlikte, Muslera ile de karşılıklı olarak oynadığını hatırlatan Viviano, "Bunlar büyük isimler, çok iyi oyuncular. Umuyorum ki bu hafta oynamazlar, biraz dinlendirilirler. Gerçekten çok kaliteli isimler" açıklamasında bulundu.

Türkiye'yi çok sevdiğini kaydeden Viviano, "Burada yaşamayı çok seviyorum. Futboldaki tutkuya hayranım. Büyük maçlarda oynayınca böyle atmosferlerde çok mutlu oluyorum. Burada yaşamak beni de mutlu ediyorum. Günlük yaşamda İtalya'dan farklılık yok. Burada en garipsediğim şey, hep bir sinir var, insanlarla sohbet ettiğiniz zaman da o gülümse ve yardımseverlik geliyor. Bunlar bana en garip ve değişik gelen şeyler" diyerek sözlerini noktaladı.


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