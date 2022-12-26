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Karaman Yeni Şehir Stadı'nda sona doğru

Karaman’da, UEFA standartlarına uygun olarak 5 yıl önce yapımına başlanan 15 bin kişi kapasiteli yeni şehir stadyumunda çim serme çalışmaları başladı.

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Haber Merkezi İHA
Karamanda yapılan yeni stadın son durumu: 26 Aralık 2022
Stadın çimleri seriliyor.

Karaman’da, UEFA standartlarına göre yapılan yeni statta sona gelindi.

Kırmızı-beyaz çatı kaplaması ve koltuk renklerine sahip olan stadyumda, koltuk yerleştirme, çevre düzenleme ve yerden ısıtma sistemi çalışmalarından sonra şimdi de çim serme işlemine geçildi.

Sahanın yarısı çimle kaplandı.
İHA
Sahanın yarısı çimle kaplandı.

Sakarya’dan rulolar halinde getirilen çim, uzman görevliler tarafından zemine yerleştiriliyor. Yetkililer, çim serme işleminin 2-3 gün içinde tamamlanacağını bildirdi.

Üniversite Mahallesi Kırbağı mevkisinde inşaatı devam eden stadyumda 100’e yakın kişi çalışıyor.

Stadyumda 241 kişilik protokol tribünü, 25 loca, 2 farklı protokol ağırlama salonu, 155 kişilik basın tribünü, 100 kişilik toplantı salonu, kafeterya, açık ve kapalı olmak üzere 417 araçlık otoparkla birlikte tribünlerde de ısıtma sistemi bulunuyor.

Stadyumdaki çalışmalar titizlikle devam ediyor.
İHA
Stadyumdaki çalışmalar titizlikle devam ediyor.

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