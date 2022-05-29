Karatede madalya yağmuru: 6 altın ve 1 gümüş

Milli sporcularımız madalyalara doymuyor. Gaziantep’te düzenlenen 57. Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli sporcularımız 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Şahinbey Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada milli sporcularımız çıktığı 7 finalden 6 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.

Dün ilk olarak tatameyi çıkan kadınlarda kumite 68 kiloda Eda Eltemur, Slovakya’dan Miroslava Kopunova’yı 2-0 yenerek altın madalya kazandı. Erkekler kumite 75 kilo finalinde Erman Eltemur, İngiltere’den Brandon Brian Wilkins’ı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Erkekler Kata finalinde Ali Sofuoğlu, İspanya’dan Damian Hugo Quintero Capdevila’yı yenerek altın madalya kazandı. Erkekler kumite finalinde 60 kiloda Eray Şamdan ise İtalya’dan Angelo Crescenzo’yu yenerek altın madalya kazanan diğer sporcumuz oldu.

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Serap yine şampiyon

Kadınlar kumitede 50 kiloda Serap Özçelik Arapoğlu, başarılarına bir yenisini ekledi ve İtalya’dan Perfettto Erminia’yı çekişmeli bir müsabakadan sonra 9-5 yenerek altın madalya kazandı. Erkekler kumite finalinde 67 kiloda Burak Uygur, Yunanistan’dan Dionysios Xenos karşısında 4-0 öndeyken üst üste fauller yapılan rakibi diskalifiye edildi ve 6. Avrupa şampiyonluğumuzu kazanan milli karatecimiz oldu. Kadınlar katada Dilara Bozan ise finalde İspanyol rakibi Jaime Sandra Sanchez’e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz milli sporcuları tebrik ederek, “Bundan sonraki şampiyonalarda da kürsüde yer alacak ve İstiklal Marşımızı Avrupa ve dünyaya dinleteceğiz” diye konuştu.

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Bakan Kasapoğlu milli sporcuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa şampiyonalarında madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Esenler Belediyesi tarafından Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde düzenlenen Esenler Gençlik Günleri’nin son gününde gençlerle bir araya gelan Bakan Kasapoğlu, “Artık her branşta Türkiye’nin iddiası çok daha büyük başarılara yürüyor” dedi. Bakan Kasapoğlu daha sonra ise Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli karateciler ile Avrupa şampiyonu olan milil halterci Şaziye Erdoğan’ı tebrik ederek, “Kazanılan altın madalyalarda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, devam eden şampiyonalarda Türk bayrağımızı gururla temsil eden bütün sporcularımıza ise başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.