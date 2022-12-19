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Kariyerinin en büyük zaferini konuşmak yerine 'bişt'e takıldılar

Arjantin, 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın şampiyonu oldu. Kupa töreninde Lionel Messi'nin üzerine Katar'ın geleneksel kıyafeti olan 'bişt'in giydirilmesi ise tartışma konusu haline getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kariyerinin en büyük zaferini konuşmak yerine bişte takıldılar
Lionel Messi - Arjantin

Dünya futbolunun en büyük turnuvasında şampiyon Arjantin oldu. Lionel Messi ve arkadaşları, Fransa'yı penaltı atışları sonucunda mağlup etti ve müthiş bir zafer elde etti.

Futbol tarihinin en keyifli maçlarından birinin sonunda gelen şampiyonluk sonrasında sosyal medyada ilginç bir tartışma başladı.

  • Tartışmalara neden olan görüntü Messi'nin Katar'ın geleneksel kıyafeti olan 'bişt'i kupa töreninde giymiş olması.

Messi'ye bu kıyafetin giydirilmesi ve Arjantinli yıldızın da bu isteğe olumlu karşılık vermesi bazı çevrelerce eleştiri konusu oldu.

Öte yandan Messi'nin törende bir ülkeye özgü kıyafet giymesi ilk defa yaşanmış bir şey değil. Futbol tarihinin bazılarına göre en iyisi olan Pele de Meksika'da kazandıkları şampiyonluk sonrasında ülkenin simgelerinden olan fötr şapka takmış ve kutlamalarını bu şekilde yapmıştı.

Pele, 1970 Dünya Kupası'nda Meksika'nın geleneksel şapkasıyla kutlama yapıyor.
Pele, 1970 Dünya Kupası'nda Meksika'nın geleneksel şapkasıyla kutlama yapıyor.

Bir diğer eleştiri konusu da 'Maradona olsaydı kimse ona bişt'i giydiremez öngörüsü. Ancak Diego Maradona teknik direktörlük kariyerinde Suudi Arabistan'ın yolunu tuttuğu dönemde geleneksel kıyafetlere oldukça saygılı bir tutum sergilemiş ve bazı basın toplantılarında Arap kıyafetleri giymişti.

Diego Armando Maradona, çalıştığı yerlerin geleneklerine karşı hiçbir dönem olumsuz tutum sergilemedi.
Diego Armando Maradona, çalıştığı yerlerin geleneklerine karşı hiçbir dönem olumsuz tutum sergilemedi.

Bu arada Arjantin'in milli takım sosyal medya hesabı Messi'nin 'bişt'li fotoğrafını 'Kral' yorumuyla paylaştı.

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