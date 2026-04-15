Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karşıyaka'nın en gollü sezonu

Karşıyaka'nın en gollü sezonu

12:5415/04/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Karşıyaka'nın en gollü sezonu
Karşıyaka'nın en gollü sezonu

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off'a bilenen Karşıyaka bu ligdeki 8 yıllık tarihinin en skorer sezonunu geçiriyor.

Bu sezon bölgesel olarak, 25 yaş altı genç ağırlıklı kadrolarla oynanan ligde kurduğu iddialı takımla fark yaratan Kaf-Kaf geride kalan 29 maçta rakip fileleri 63 kez sarstı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2018'den beri yer aldığı ligdeki en golcü sezonunu geçirdi.

Karşıyaka daha önce 2023-2024 sezonunda 57 gol atmıştı. Yeşil-kırmızılılar, koronavirüs pandemisi döneminde 26 maçta 33 gol atabilmişti. Son haftalarda Nazillispor'u 10-0, Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Söke 1970 SK'yı 5-0 yenen Kaf-Kaf'ta Ömer Faruk 16, Yasin 12, Alpay ve Onur 6'şar, Erhan 5, Ensar 4 gol attı.

23 YILDIR ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Bu sezon 3'üncü Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 5'inci kez Play-Off oynamaya hazırlanan Karşıyaka finallerdeki şanssızlığını kırarak 23 yıl sonra taraftarına şampiyonluk sevinci yaşatmaya çalışacak. İzmir temsilcisi tarihinin son şampiyonluğunu 2003 yılında 2'nci Lig'de yaşamıştı. Ligde normal sezonun son hafta maçında cumartesi günü Tire 2021 FK'ya konuk olarak Play-Off'taki rakibini bekleyecek Karşıyaka, taraftarları için Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda 630 kişilik kontenjan ayrıldı. Bilet fiyatları 250 TL olarak belirlendi.

#Karşıyaka
#TFF
#3. Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
