Kartal Alanyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş’ta Alanyaspor maçı hazırlıkları sona erdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Alanyaspor maçı için bugün saat 17.45’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.