Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alanyaspor Beşiktaş'a hazır

Alanyaspor Beşiktaş'a hazır

13:5517/05/2025, Saturday
AA
Sonraki haber
Teknik direktör Joao Pereira, oyuncularına son taktikleri verdi.
Teknik direktör Joao Pereira, oyuncularına son taktikleri verdi.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın evinde oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor'un Beşiktaş maçı hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde çalıştı.


Isınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapmayla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.


Gain Park Stadı'nda yarın 19.00'da başlayacak Alanyaspor-Beşiktaş maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.





#Süper Lig
#Alanyaspor
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET SOSYAL KONUT BAŞVURUSU: E-Devlet TOKİ sosyal konut başvuru takvimi belli oldu mu?