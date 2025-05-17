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Beşiktaş ile Alanyaspor 18. randevuda!

Beşiktaş ile Alanyaspor 18. randevuda!

11:0717/05/2025, Cumartesi
AA
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Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında yarın Beşiktaş ile Corendon Alanyaspor, bu kulvarda 18. kez karşı karşıya gelecek. Resmi maçlarda ilk kez 2016-17 sezonunda karşılaşan iki takım arasındaki 17 karşılaşmadan 10'unu siyah-beyazlı ekip, 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazandı, 4 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 34 kez fileleri havalandırırken Alanyaspor, 18 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.


Alanya'daki 9. maç


Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.


Farklı skorlar


İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı. İstanbul'da 2016-17 ve 2021-22 ile Alanya'da 2016-17 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.


Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.


Ayrıca, 2022-23 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 17 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.



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