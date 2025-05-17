Beşiktaş ile Alanyaspor 18. randevuda!

Siyah-beyazlı takım, Alanyaspor ile oynadığı son 3 müsabakada galip gelemedi. Ligde geçen sezon İstanbul'da ağırladığı rakibine 3-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında ise 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı. Bu sezonun ilk yarısında İstanbul'daki karşılaşma da 1-1 sonuçlandı. Beşiktaş, Akdeniz temsilcisi karşısında son galibiyetini 2022-23 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.





Alanya'daki 9. maç





Ligde iki ekip, Alanya'da 9. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlı takımın galibiyetlerde 3-2 üstünlüğü bulunuyor. Alanya'da oynanan 3 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 13, Alanyaspor, 11 gol kaydetti.





Farklı skorlar





İki takım arasında en farklı skorlu galibiyetlere Beşiktaş imza attı. İstanbul'da 2016-17 ve 2021-22 ile Alanya'da 2016-17 sezonlarındaki maçlarda Beşiktaş, sahadan 4-1'lik skorlarla galip ayrıldı.





Alanyaspor ise toplam 3 kez yendiği rakibi karşısında en farklı galibiyetini 2023-24 sezonunda deplasmanda 3-1'lik skorla aldı.





Ayrıca, 2022-23 sezonunda Alanya'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sona eren mücadelede filelere giden toplam 6 gol, ligdeki 17 randevu içinde en gollü müsabaka olarak kayıtlara geçti.







