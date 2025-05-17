Kartal Alanyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.