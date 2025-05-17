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Kartal Alanyaspor maçına hazır

Kartal Alanyaspor maçına hazır

18:0217/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında yarın Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş yarın Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel organizasyonlarla sona erdi. Beşiktaş, bugün özel uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.






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