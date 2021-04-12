Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Kartal arayı açıyor
FUTBOL FUTBOL

​Kartal arayı açıyor

Kartal arayı açıyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Erzurum deplasmanından 3 puanla döndü. Bu galibiyetle en yakın rakibi ile puan farkını 7’ye çıkartan siyah-beyazlılar, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan kaydetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kartal arayı açıyor
Erzurumspor’u deplasmanda 4-2 yenen Siyah-Beyazlılar puanını 70’e çıkarttı.

Süper Lig’in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Rakipleriyle arayı açarak zirvede adeta tek başına kalan siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre attı. Ev sahibi ekibin sayıları ise Leo ve Emrah Başsan’dan geldi. 10. dakikada rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba’nın pasında Larin ayak içiyle plase vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

Türkiye Kupası finali için seyirci planı: Şampiyonlar Ligi finalinin provası yapılacak
SPOR
Türkiye Kupası finali için seyirci planı: Şampiyonlar Ligi finalinin provası yapılacak
  • 16’da sağdan Emrah Başsan’ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 26’da Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup’un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski’nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2. 40’da sağdan Cenk Ahmet Alkılıç’ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken Emrah Başsan’ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve ağlara gitti: 2-2. 65’te sağda topla buluşan Ghezzal ortaya doğru kat etti ve rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstı: 2-3. 86. dakikada N’Koudou’nun pasında Gökhan Töre, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

'Ankara Derbisi'ni Ankaragücü kazandı
SPOR
'Ankara Derbisi'ni Ankaragücü kazandı

CENK TOSUN SEZONU KAPATTI!

Beşiktaş’ta maçın 75. dakikasında sakatlanan Cenk Tosun’un sezonu kapattığı açıklandı. Maçın ilk yarısında zemine takılması sonucu bir süre yerde kalan milli futbolcu, tedavisi sonrası oyuna devam etti. 75. dakikada sağ dizinden sakatlanan milli futbolcu, sedyeyle kenara alındı ve yerine Gökhan Töre oyuna girdi. Tecrübeli golcü soyunma odasındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla takım uçağına götürüldü. Göz yaşları içinde stattan ayrılan Cenk’in çıkan sağ diz kapağının yerine oturtulduğu ancak İstanbul’da detaylı MR’ının sonucuna göre kesin durumunun belli olacağı açıklandı. Milli oyuncu, geçen sezon Everton’da da dizinden uzun süren bir sakatlık yaşamış ve sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.

Antalyaspor Kayserispor'u ateşe attı
SPOR
Antalyaspor Kayserispor'u ateşe attı
Abone Ol Google News
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Lider Beşiktaş, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumu ciddi.
Avrupa seyrederken Türkiye mücadele etti

Avrupa seyrederken
Türkiye mücadele etti

​İstanbul karşılaştırmasına EGM'den yalanlama.

Bakanlıktan İBB'ye <br>esprili gönderme

Bakanlıktan İBB'ye
esprili gönderme

"​Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz."
Dikkat çeken düşüş

Dikkat çeken düşüş

Bakanlık can yakan tabloyu açıkladı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
İran'da "nükleer terör" şoku

İran'da "nükleer terör" şoku

​Tesis daha önce de hedef alınmıştı.

Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Mısır tazminat alana kadar alıkoyacak

Süveyş Kanalı'nı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattı.

Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği Heyeti'ne hitap etti
Adalet yerini bulacak<br>zafer bizim olacak

Adalet yerini bulacak
zafer bizim olacak

​Evlat nöbetindeki babanın çığlığı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.