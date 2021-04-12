​Kartal arayı açıyor

Süper Lig’in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 4-2 galip ayrıldı. Rakipleriyle arayı açarak zirvede adeta tek başına kalan siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri Larin, Oğuzhan, Ghezzal ve Gökhan Töre attı. Ev sahibi ekibin sayıları ise Leo ve Emrah Başsan’dan geldi. 10. dakikada rakip yarı alanda taşıdığı topla içeri sokulan Atiba’nın pasında Larin ayak içiyle plase vuruşla skoru 1-0’a getirdi.

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16’da sağdan Emrah Başsan’ın kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Leo Schwechlen, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1. 26’da Ghezzal ile duvar pasıyla ceza sahasına giren Oğuzhan Özyakup’un yerden sert vuruşunda, kaleci Szumski’nin müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu: 1-2. 40’da sağdan Cenk Ahmet Alkılıç’ın ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırmak isterken Emrah Başsan’ın sert vuruşunda, kaleci Ersin kucağına gelen topu sektirdi ve ağlara gitti: 2-2. 65’te sağda topla buluşan Ghezzal ortaya doğru kat etti ve rakiplerinden birer birer sıyrılıp ceza yayının gerisinden mükemmel bir vuruşla ağları sarstı: 2-3. 86. dakikada N’Koudou’nun pasında Gökhan Töre, ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-4.

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CENK TOSUN SEZONU KAPATTI!

Beşiktaş’ta maçın 75. dakikasında sakatlanan Cenk Tosun’un sezonu kapattığı açıklandı. Maçın ilk yarısında zemine takılması sonucu bir süre yerde kalan milli futbolcu, tedavisi sonrası oyuna devam etti.

Göz yaşları içinde stattan ayrılan Cenk’in çıkan sağ diz kapağının yerine oturtulduğu ancak İstanbul’da detaylı MR’ının sonucuna göre kesin durumunun belli olacağı açıklandı. Milli oyuncu, geçen sezon Everton’da da dizinden uzun süren bir sakatlık yaşamış ve sezonun büyük bölümünde oynayamamıştı.