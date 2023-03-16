Kartal hedef büyüttü

Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk 3sıra içinde bitirmesi gerekiyor. Kupayı ilk 4 takımdan birisi alırsa o zaman 4.'lük de siyah-beyazlılara yetecek. Ancak işini garantiye almak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Basakşehir galibiyetini çok kritik bir 3 puan olarak görüyor.