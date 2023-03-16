Kartal hedef büyüttü

Şenol Güneş oyuncularının son dönemdeki performansından memnun.
Beşiktaş'ta cumartesi günü oynanacak olan İstanbulspor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, serinin devamı için yoğun çalışmalar yaptırıyor.
Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarına katılmak için ligi ilk 3sıra içinde bitirmesi gerekiyor. Kupayı ilk 4 takımdan birisi alırsa o zaman 4.'lük de siyah-beyazlılara yetecek. Ancak işini garantiye almak isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Basakşehir galibiyetini çok kritik bir 3 puan olarak görüyor.
İstanbulspor maçının önemini oyuncularına anlatan deneyimli çalıştırıcı, oluşan özgüvenle birlikte zirveyi zorlamak istiyor. Fenerbahçe ile arasında 5 puanlık farkın kapanabileceğini düşünen Güneş, rakibini geçip zorlayabildiği yere kadar da zirveyi zorlamayı hedef olarak koyarken, takımına, "Kalan maçlarımızı kazanırsak ligi en iyi şekilde bitiririz" dedi.