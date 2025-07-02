Kartal kondisyon ve taktik çalıştı

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Beşiktaş, günün ilk antrenmanını yaptı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, minyatür kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına bugün yapacağı ikinci çalışmayla devam edecek.
#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#Süper Lig