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Kartal şoktan çıkamıyor

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş’ta büyük hayal kırıklığı yaşanıyor. Siyah-beyazlı camia, teknik heyet ve yönetimden yapılan hataların doğru tespit edilip çare bulunmasını istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartal şoktan çıkamıyor
Siyah-beyazlılar Devler Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.

Beşiktaş’ta özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan hayal kırıklığı camiada ve taraftarlarda keyifleri kaçırdı. Transfer döneminde, Devler Ligi düşünülerek alınan oyuncularla beraber piyasa değeri 100 milyon Euro’yu aşan bir kadro kuran siyah-beyazlıların, Şampiyonlar Ligi’nde ilk 4 maç geride kalırken henüz puan alamamış olması eleştirilere neden oldu.

Ghezzal ve Rosier’i kadroda tutan Beşiktaş, Pjanic, Teixeira ve Batshuayi gibi yıldızları kadrosuna kattı, yerli olarak da transferin gözdeleri Salih, Kenan ve Umut Meraş’ı aldı.

Öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah-beyazlı takımda sezon öncesi yapılan hedeflerin neredeyse hiçbiri şu ana kadar tutmadı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Beşiktaş, rakiplere de son derece kolay pozisyon veren bir takım hüviyetine büründü. 4 maçta 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar attığı 2 gole karşılık filelerinde 12 gol gördü ve -10 averajla grubun son sırasına yerleşti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’ndeki 32 takım içinde en kötü averaja sahip ikinci takım durumunda.

Avrupa'da 7 maçtır galip gelemiyor

Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a deplasmanda 4-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa’da sevinmeyi unuttu. Siyah-beyazlı takım, Sporting Lizbon’a mağlup olarak Avrupa’daki galibiyet hasretinin 7 maça çıkmasına engel olamadı. Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2019-2020’de Slovakya’nın Sloven Bratislava takımını UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 mağlup ederek alan Beşiktaş, ardından oynadığı 7 maçta aynı başarıyı gösteremedi.

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