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Kartal'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor

Kartal'da Gaziantep FK mesaisi sürüyor

15:468/03/2025, Cumartesi
IHA
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Ciro Immobile ve Rafa Silva idmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Ciro Immobile ve Rafa Silva idmanda takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.


BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maç ve duran top çalışmasıyla maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip, antrenman öncesinde, kulüp bünyesinde çalışan görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.


Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak.




#Beşiktaş
#Süper Lig
#Gaziantep FK

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