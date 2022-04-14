Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Kartalın rotası Patric
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Kartal'ın rotası Patric

Beşiktaş, Valerien Ismael’in sistemine uyacak oyuncularla temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, stoper için Lazio’nun 28 yaşındaki İspanyol oyuncusu Patric'i istiyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kartalın rotası Patric
Kulübüyle sözleşmesi haziran ayında sona eriyor.

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yeni bir sisteme geçen Beşiktaş, Fransız teknik adamın 3-4-3 sistemine uyum sağlayacak ve hızlı oyuncular arıyor.

Siyah-beyazlı takımın savunma bölgesine yapmak istediği takviyede Lazio forması giyen Patricio Gabarron Gil (Patric) üst sıralarda yer alıyor. İtalyan basını, Beşiktaş’ın bu konudaki en büyük rakibinin ise Valencia olduğunu yazdı.

Bu sezon Lazio ile 25 maça çıkan İspanyol stoper 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

1.84 boyundaki Patric sağ ayağını kullanıyor.
1.84 boyundaki Patric sağ ayağını kullanıyor.

Yerliler de gündemde

Beşiktaş, yerli kuralının 4’e çıkması nedeniyle farklı arayışlarını da sürdürüyor. Stopere düşünülen yerli isimler olarak Abdülkerim Bardakçı, Koray Günter ve Kaan Ayhan öne çıkıyor. Ismael, oyuncunun alternatif olarak başka bölgelerde de oynaması gerektiğini düşünüyor.

Ceyhun Kazancı'dan Talisca ve Sörloth itirafı
SPOR
Ceyhun Kazancı'dan Talisca ve Sörloth itirafı

Ödülleri sildi süpürdü

Ödülleri sildi süpürdü

​'Dünyada Yılın Otomobili 2022'nin kazananları belli oldu.
ÖSYM duyurdu

ÖSYM duyurdu

​Merakla bekleniyordu: 2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandı.
İBBnin deniz taksi skandalı: 165 milyon TL maliyet 54 bin TL gelir

​Rusya'dan Ukrayna'ya yeni tehdit.

​Otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar.

“İşbaşı destek programı”yla hem istihdam hem de üretim artacak.

​Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile suçlanıyor.

​İzmir'de 'kaçak botoks' operasyonu: Binlercesi ele geçirildi.

​Siyahi genci başından vurarak öldürdü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı: 30 ya da 40 bin kişi hacı olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.