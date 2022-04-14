Kartal'ın rotası Patric

Teknik Direktör Valerien Ismael ile yeni bir sisteme geçen Beşiktaş, Fransız teknik adamın 3-4-3 sistemine uyum sağlayacak ve hızlı oyuncular arıyor.

Siyah-beyazlı takımın savunma bölgesine yapmak istediği takviyede Lazio forması giyen Patricio Gabarron Gil (Patric) üst sıralarda yer alıyor. İtalyan basını, Beşiktaş’ın bu konudaki en büyük rakibinin ise Valencia olduğunu yazdı.

Bu sezon Lazio ile 25 maça çıkan İspanyol stoper 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

1.84 boyundaki Patric sağ ayağını kullanıyor.

Yerliler de gündemde

Beşiktaş, yerli kuralının 4’e çıkması nedeniyle farklı arayışlarını da sürdürüyor. Stopere düşünülen yerli isimler olarak Abdülkerim Bardakçı, Koray Günter ve Kaan Ayhan öne çıkıyor. Ismael, oyuncunun alternatif olarak başka bölgelerde de oynaması gerektiğini düşünüyor.

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